У Миколаєві під час конфлікту жінка вдарила ножем свого чоловіка

14 листопада близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію з ножовими пораненнями грудної клітини 30-річного мешканця Корабельного району.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілому завдала його 28-річна дружина за місцем мешкання під час побутового конфлікту.

Слідчі Корабельного відділу поліції розпочали за вказаним фактом кримінальне провадження. Дії жінки кваліфікуються за ч.1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру у злочині, за що, відповідно до санкції інкримінованої статті їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області