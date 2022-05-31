У Миколаєві поліцейські оголосили про підозру ще одній шанувальниці «руского міра»

У соціальній мережі жінка розповсюджувала публічні заклики до підтримки рішень та дій російської федерації. Нині за свої протиправні дії їй загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.

Викрили та отримали докази причетності мешканки Миколаєва до протиправної діяльності оперативники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області ДКП НПУ разом зі співробітниками Миколаївського районного управління поліції.

Сьогодні дізнавачі Миколаївського райуправління поліції за колабораційну діяльність повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Окружна прокуратура м. Миколаєва.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області