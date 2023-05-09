У місті Іршава під час побутової сварки чоловік насмерть забив власну матір

У місті Іршава під час побутової сварки чоловік побив власну матір. Від отриманих травм жінка померла. Зловмисника затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. У справі триває слідство

Вчора, 8 травня, на лінію «102» звернулася жителька Іршави. Жінка розповіла, що її сусідка вже кілька днів не виходить з дому, зв’язку з нею теж немає. Саме тому заявниця попросила поліцейських перевірити, чи все добре з жінкою.

Співробітники поліції прибули за вказаною адресою і виявили всередині будинку тіло 55-річної господарки з явними ознаками насильницької смерті. Крім того, поліцейські вилучили і предмети, якими ймовірно жінці наносили тілесні ушкодження.

У ході проведення слідчих та оперативних заходів співробітники поліції встановили, що до злочину причетний 35-річний син померлої. Під час побутової сварки, яка раптово між ними виникла, він почав наносити тілесні ушкодження жінці.

Поліцейські розшукали підозрюваного та в порядку статті 208 КПК України помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Відповідно до санкції інкримінованої фігурантові статті, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області