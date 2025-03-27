У Молдові затримали лідера партії, що входить до блоку проросійського олігарха Шора

У Кишиневі в аеропорту затримали лідера партії “Шанс”, що входить до політичного блоку олігарха Ілана Шора, який втік за кордон.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на повідомлення Newsmaker

Лідеру партії “Шанс” Алексію Лунгу не дозволили залишити Молдову та вручили повістку до Національного центру боротьби з корупцією.

Відомство повідомило, що Лунгу оголосили підозрюваним у справі про незаконне фінансування партії.

Сам політик назвав своє затримання “черговим свавіллям”.

“Я не є фігурантом кримінальної справи, і немає жодного рішення судді чи прокурора. Це – чергове свавілля чинної влади”, – заявив він.

Партія “Шанс” фактично стала наступницею партії “Шор”, яка була визнана неконституційною, зберігши її кольори та стиль. Наразі партія входить до блоку “Перемога”, який Шор оголосив у Москві.

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