У Молдові затримали лідера партії, що входить до блоку проросійського олігарха Шора
У Кишиневі в аеропорту затримали лідера партії “Шанс”, що входить до політичного блоку олігарха Ілана Шора, який втік за кордон.
Про це пише “Європейська правда” з посиланням на повідомлення Newsmaker
Лідеру партії “Шанс” Алексію Лунгу не дозволили залишити Молдову та вручили повістку до Національного центру боротьби з корупцією.
Відомство повідомило, що Лунгу оголосили підозрюваним у справі про незаконне фінансування партії.
Сам політик назвав своє затримання “черговим свавіллям”.
“Я не є фігурантом кримінальної справи, і немає жодного рішення судді чи прокурора. Це – чергове свавілля чинної влади”, – заявив він.
Партія “Шанс” фактично стала наступницею партії “Шор”, яка була визнана неконституційною, зберігши її кольори та стиль. Наразі партія входить до блоку “Перемога”, який Шор оголосив у Москві.
Нагадаємо:
- Затримання Лунгу відбулося на другий день після того, як в аеропорту Кишинева затримали лідерку автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, яка обралася на цю посаду від політсили Шора. Затримання пов’язане з тим, що її право виїзду за кордон обмежене через кримінальне провадження. Зараз вона перебуває в ізоляторі НЦБК.
- Через своїх адвокатів Гуцул надіслала звернення до Путіна з проханням захистити її та Гагаузію.