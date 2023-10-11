У Миколаєві іспитовим терміном відбувся «помічник депутата», який «продавав» путівки у дитячий табір

У Миколаєві суд призначив рік іспитового терміну аферисту, який представлявся помічником депутата та «продавав» містянам неїснуючі путівки у дитячий табір.

Про це ПН стало відомо з відповідного вироку суду.

Злочин стався ще у 2018 році, проте вирок суд виніс лише нещодавно.

Встановлено, що аферист представлявся жертвам помічником депутата обласної ради та запевняв, що займається дошкільними навчальними закладами та забезпеченням путівок до дитячих оздоровчих центрів.

У середині травня 2018 року він потрапив на територію заводу ДП «Зоря»-»Машпроект» і почав пропонувати путівки у дитячому оздоровчому таборі в Одесі. За одну путівку він просив 9 тисяч гривень. Там він обманув двох людей.

У червні він прийшов до дитячої бібліотеки, де по «заниженій» до 2 тисяч гривень продав ще дві такі «путівки». Ввечері він вже по телефону подзвонив жінці з бібліотеки і повідомив про можливість «продати» за ту ж суму ще «путівки» для трьох дітей. 10 тисяч гривень в той же вечір п’ятеро жертв скинули на вказаний шахраєм номер банківської карти.

Згодом він продовжував свою «торгівлю», але вже у санаторій у Трускавці. Така «путівка» коштувала 3 тисячі гривень. Таким чином він ще виманив протягом кількох днів близько 20 тисяч гривень.

У результаті розгляду Ленінський райсуд визнав Юрія Іванова винним у злочині за частинами 1, 2 статті 190 Кримінального кодексу України і призначив рік обмеження волі з одночасним звільненням від цього покарання з іспитовим терміном на один рік.

Суд відмовив у цивільних позовах потерпілих про відшкодування матеріального збитку, оскільки в суд подані розписки, що обвинувачений повернув їм гроші ще до винесення вироку.

Варто зазначити, що у 2019 році Заводський райсуд узгодив примирення двох жертв Іванова, яких він обманув за такою схемою – тоді він відбувся покаранням у вигляді штрафу на 850 гривень.