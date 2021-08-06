У НАБУ показали розсекречені фрагменти стеження за Чаусом (відео)

Сьогодні Національне антикорупційне бюро розсекретило фрагменти матеріалів стеження за колишнім суддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол.

На відео, яке оприлюднило Бюро, Чаус, власне, нібито домовляється про хабар, передає УНН.

“З огляду на суспільний резонанс, публікуємо фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснювали НАБУ та САП в межах справи”, — йдеться в описі до відео.