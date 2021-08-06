У НАБУ показали розсекречені фрагменти стеження за Чаусом (відео)

Сьогодні Національне антикорупційне бюро розсекретило фрагменти матеріалів стеження за колишнім суддею Дніпровського райсуду Києва Миколою Чаусом, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол.

На відео, яке оприлюднило Бюро, Чаус, власне, нібито домовляється про хабар, передає УНН.

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“З огляду на суспільний резонанс, публікуємо фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які здійснювали НАБУ та САП в межах справи”, — йдеться в описі до відео.

 

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