У Нідерландах студент-медик застрелив трьох людей, зокрема підлітка
Чоловік відкрив стрілянину у квартирі та університеті.
У нідерландському місті Роттердам студент застрелив трьох осіб, зокрема 14-річну дівчину. Про це пише The Guardian.
32-річного чоловіка заарештували в четвер після стрілянини, яка почалася у квартирі й продовжилася в класі сусіднього медичного центру Erasmus. Стрілок також влаштував пожежі в обох місцях.
Начальник поліції Роттердама Фред Вестербеке повідомив журналістам, що підозрюваний застрелив 39-річну жінку, яка мешкала в його районі, і серйозно поранив її 14-річну доньку. Пізніше дівчина померла від отриманих травм.
Головний прокурор Роттердама Х’юго Гілленаар повідомив журналістам, що мотиви нападника ще не встановлені, додавши, що інцидент, ймовірно, був “цілеспрямованим нападом”.
Підозрюваного вже заарештовували у 2021 році за звинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами.
Рівень злочинності в Нідерландах низький, хоча останнім часом у країні спостерігається сплеск стрілянини, що зазвичай пояснюється зведенням рахунків наркоугрупованнями-суперниками. У 2019 році троє людей загинули в трамваї в Утрехті. // LB.ua