У Подільському районі столиці затримали зловмисника з психотропами

Порушник зберігав при собі пакет із психотропною речовиною «Альфа-PVP», який правоохоронці вилучили та скерували на проведення експертизи, а фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Підозрілого чоловіка при відпрацюванні Подільського району неподалік кладовища зупинили дільничні офіцери поліції, у якого в подальшому виявили крафт пакет з забороненою речовиною. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські затримали 41-річного місцевого мешканця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а вилучені речовини відправили на експертизу.

Слідчі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання психотропних речовин. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва