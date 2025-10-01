У Польщі підлітки заманили в пастку та жорстоко познущалися з 23-річного українця «на камеру»

Поляки запросили українця на зустріч, прикинувшись дівчиною

У Вроцлаві підлітки вчинили самосуд над 23-річним українцем. Вони жорсткого побили його, поголили наголо, а також намалювали на обличчі нацистські символи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Польщі.

Поліцейські проводять розслідування нападу на українця, який стався ще у вересні. Слідчі з’ясували, що підлітки створили в соціальних мережах фальшивий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену в сексуальних контактах. Завдяки цьому аканту вони домовилися про зустріч з 23-річним українцем.

Після того, як підлітки заманили хлопця в пастку, вони жорстоко побили його. Нападники поголили українцю голову та намалювали на обличчі нацистські символи. Свої дії поляки фіксували на камеру, що, за словами правоохоронців, мало додатково принизити потерпілого.