У Польщі підлітки заманили в пастку та жорстоко познущалися з 23-річного українця «на камеру»
Поляки запросили українця на зустріч, прикинувшись дівчиною
У Вроцлаві підлітки вчинили самосуд над 23-річним українцем. Вони жорсткого побили його, поголили наголо, а також намалювали на обличчі нацистські символи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Польщі.
Після того, як підлітки заманили хлопця в пастку, вони жорстоко побили його. Нападники поголили українцю голову та намалювали на обличчі нацистські символи. Свої дії поляки фіксували на камеру, що, за словами правоохоронців, мало додатково принизити потерпілого.