У Полтаві КамАЗ на смерть збив велосипедиста

У Полтаві 14 червня, близько 16 години, по вулиці Квітки Цісик, у напрямку вулиці Маршала Бірюзова, вантажний автомобіль «КАМАЗ», під керуванням водія, 1968 року народження, здійснив наїзд на велосипедиста, 1969 року народження.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич велосипеда загинув на місці.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини