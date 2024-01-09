У Полтаві затримали підозрюваного у спричинені тяжких тілесних ушкоджень знайомому

До Полтавського районного управління поліції 6 січня близько 5-ї ранку надійшло повідомлення від медиків про ножове поранення 45-річного мешканця Шевченківського району обласного центру.

Під час реалізації першочергових слідчих дій та оперативних заходів поліція встановила причетність до насильницького злочину 40-річного знайомого постраждалого. Попередньо відомо, що між чоловіками виник конфлікт під час спільного дозвілля.

Начальник Полтавського районного управління поліції Петро Скічко прокоментував:

«Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові вже повідомлено про підозру. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)