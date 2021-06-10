У Рівному чоловік побив сестру, а потім вчинив самогубство

Домашнє насильство, самогубство та закривавлений автомобіль «швидкої» — все це наслідки сімейної сварки у Рівному. Інцидент трапився ввечері на вулиці Міцкевича. Сусіди почули крики та дивні звуки в квартирі, де проживають брат та сестра, тому вирішили викликати поліцію.

В цей момент, 26-річній Мар’яні дивом вдалося вийти із квартири. Її відвели до сусідів та викликали швидку.

Коли медики прибули на виклик та обстежили дівчину, вони виявили у неї множинні травми, на ній не було живого місця. Тому Мар’яну негайно госпіталізували.

В той час, як дівчину ще оглядали вдома, її старший брат Олександр замкнувся у квартирі, після чого стрибнув із вікна сьомого поверху.

30-річний Олександр вийшов у вікно, та приземлився на парепет. Від удару тіло відкинуло на дах карети швидкої допомоги. Після чого він впав на водія «екстренки».

В чоловіка діагностували серйозні кататравми. З приїздом ще однієї бригади медиків Олександра намагалися врятувати.

Попри надану допомогу, чоловіка не вдалося врятувати. Сусіди розповідають, що погано знали брата і сестру, але нерідко чули у квартирі крики.

Відомо, що загиблий до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувався. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом самогубства та проводитиметься судовомедична експертиза, аби з’ясувати чи був чоловік у стані сп’яніння. Загрози для життя побитої жінки — не має. // rivne1.tv