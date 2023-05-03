У Рівному екс-посадовець завдав збитків бюджету на ₴330 тисяч

Слідчі повідомили йому про підозру в службовій недбалості.

Протиправну діяльність колишнього службовця міського управління капітального будівництва викрили слідчі СУ ГУНП за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури та оперативного супроводу СБУ регіону.

За результатами проведених процесуальних дій у рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що в 2016 році відповідно до укладеного договору підряду між приватною фірмою та управлінням капітального будівництва посадовець не вжив заходів для усунення недоліків, допущених у виготовленні проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону.

Виявилося це, коли до будівництва у 2019 році приступила інша фірма-підрядник та повідомила керівництву УКБ про невідповідність проектної документації для проведення певного виду робіт.

Відтак, службова особа УКБ, проявивши злочинну недбалість, згідно із умовами підписаного раніше договору, не зобов’язала виконавця-проектанта безоплатно усунути недоліки та уклала новий з іншою приватною структурою, вартість робіт якій також не відшкодувала. Таким чином фірма отримала 330 тисяч гривень бюджетних коштів.

Слідчі зібрали достатньо доказів та повідомили екс-посадовцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статтею 367 КК України, а саме в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремої юридичної особи.

Підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненській області