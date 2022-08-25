У Рівному неповнолітнього судитимуть за нанесення ножового поранення

Слідчі Рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження за фактом завданого 16-річним рівнянином умисного тяжкого тілесного ушкодження 30-річному чоловікові.

Нагадаємо, після опівночі 27 червня цьогоріч на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку на проспекті Генерала Безручка в обласному центрі.

Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що попри комендантську годину дві різних компанії відпочивали у дворі житлових будинків. Між ними виник спочатку конфлікт, а потому бійка, під час якої неповнолітній завдав удар клинком розкладного ножа 30-річному рівнянину.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, де у нього діагностували проникаюче колото-різане поранення живота з наскрізним ушкодженням селезінки, ускладнене внутрішньою кровотечою.

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 121 КК України, слідчі зібрали достатньо доказів і повідомили 16-річному жителю обласного центру про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Підліток свою вину визнає, але стверджує, що діяв у межах необхідної самооборони. Обставина, що пом’якшує покарання — вчинення кримінального правопорушення в неповнолітньому віці.

Яке покарання нестиме 16-річний обвинувачений — тепер вирішуватиме суд.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області