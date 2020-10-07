У Рівному невідомі побили суддю

Під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння судді легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.

За попередніми даними ввечері 6 жовтня на суддю Рівненського міського суду біля власного будинку напали двоє невідомих осіб в балаклавах. Вони застосували газовий балончик та нанесли судді тілесні ушкодження у вигляді множинних забоїв та осаднень. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги потерпілий відпущений додому.

Проведено огляд місця події, в ході якого вилучено балон аерозольний “Кобра-1Н”.

Наразі перевіряються всі можливі версії, серед яких як побутовий, так і професійний конфлікт.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області. Створено слідчо-оперативну групу з числа досвідчених працівників. Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років. // Рівненські новини