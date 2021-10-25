У Рівному поліцейські викрили шахрайський колл-центр

Шестеро «працівників» центру представлялись правоохоронцями іноземної держави та за певну винагороду пропонували послуги із вирішення питань щодо зняття арешту на вилучене майно, повернення коштів, викрадених шахрайським способом.

«Бізнес» організував 34-річний рівнянин, який придбав базу даних осіб в одній із юридичних фірм сусідньої іноземної держави, на територію якої і здійснювалися дзвінки. Телефонували до потерпілих шестеро жінок — рівнянки віком від 29-ти до 32-х років, а «заробляли» псевдоправоохоронці 25% від здобутих шахрайським способом коштів.

Злочинну схему викрили працівники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області.

Дев’ять обшуків провели у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 190 КК України, слідчі слідчого управління за оперативного супроводу працівників УСР, за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу.

Зокрема обшуки проводилися за місцем проживання кожного фігуранта, в авто організатора та безпосередньо у «Call-центрі».

За результатами слідчих дій поліцейські виявили та вилучили:

-12 ІР-телефонів, які працюють за принципом генерації номеру мобільного оператора,

— 16 смарт-пакетів трьох операторів мобільного зв’язку;

— 10 скретч карток мобільного зв’язку іноземної держави;

— роздруковану базу даних потерпілих осіб;

— платіжні накладні із зазначенням дати, часу, грошових сум та анкетними даними осіб;

— 4 паспорти громадянина України, посвідчення слідчого Головного управління Міністерства юстиції іноземної держави та чорнові записи;

— грошові кошти в сумі 30 000 грн, 21 банківську картку;

— поліетиленовий пакет із нарковмісними таблетками, марихуану подрібнену та рослини, 5 пристроїв для куріння із залишками речовини;

— 2 ножі, 1 револьвер Флобера, сейф;

— частково оброблене каміння бурштину вагою близько 1 кг;

— автомобіль «Range Rover».

Досудове розслідування триває.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 та 240-1 КК України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області