У хабарництві викрито посадовця Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури задокументовано отримання 8 400 грн неправомірної вигоди начальником одного з управлінь Держпродспоживслужби в Тернопільській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, посадовець вимагав у підприємця кошти за безперешкодне проходження фітолабораторних досліджень імпортованого товару (квітів та ґрунту) й введення відповідної відмітки в базу даних «Єдине вікно», що є необхідним для його митного оформлення.

Під час одержання 8 400 грн неправомірної вигоди правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Особі оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу й відсторонення від посади. Розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Заходи з викриття правопорушника проводились за оперативного супроводу співробітників СБУ в Тернопільській області. // provse.te.ua