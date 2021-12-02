У Рівному розкрито зухвалий розбійний напад на подружжя 

Оперативники управління карного розшуку та Рівненського районного управління встановили особу зловмисника, причетного до особливо тяжкого злочину. 31-річному жителю обласного центру повідомили про підозру у розбійному нападі, поєднаному із насильством і проникненням у житло та заволодінням майном у великих розмірах.

Події розгорталися близько першої ночі, 23 серпня цьогоріч. Подружжя рівнян повернулися до орендованої квартири, в якій на них вже чекали «гості»: двоє невідомих у чорному одязі, капюшонах та чорних масках. Спочатку один із них розпилив сльозогінний балончик в очі 40-річному чоловікові. Погрожуючи вбити, повалив на підлогу, наносив удари руками та ногами, вимагаючи грошові кошти. В цей момент інший застосував сльозогінний газ і до 37-річної дружини, душив, а коли та почала кричати — закрив рот рушником. Руки і ноги обох потерпілих зловмисники зв’язали скотчем. Аби врятуватися, вони зізналися, де знаходиться сейф і назвали пароль до нього.

Нападники забрали 15 тисяч доларів та 500 євро, подружжя закрили у квартирі та зникли.

Коли потерпілій вдалося звільнитися, вона одразу зателефонувала до поліції, викликала «швидку». Медики діагностували у них крововиливи, забої та осаднення.

Під час огляду місця події та вилучення слідової інформації поліцейські виявили маску, яку чоловік зумів зірвати з одного із зловмисників.

У результаті проведених розшукових заходів оперативники встановили його особу. З’ясувалося, що 31-річний рівнянин неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини проти власності та перебуває під вартою в місті Овруч Житомирської області за крадіжку, вчиненої в особливо великих розмірах. А затримати його колегам свого часу допомогли саме оперативники поліції Рівненської області, коли той перебував у загальнодержавному розшуку.

Свою причетність до розбійного нападу на подружжя рівнян, які займаються підприємницькою діяльністю, зловмисник заперечував. Втім, за результатами зібраної доказової бази та проведеного ряду експертиз 30 листопада слідчі Рівненського РУП за погодженням із Рівненською окружною прокуратурою вручили повідомлення про підозру 31-річному жителю обласного центру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення його спільника і перевіряють його на причетність до інших злочинів.

Відділ комунікації поліції Рівненської області