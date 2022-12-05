До 2 років позбавлення волі загрожує жителю Черкащини за домашнє насильство

За процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 37-річного жителя одного із сіл Золотоніського району, який вчиняв домашнє насильство над своєю дружиною (ст. 126-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік систематично вчиняв домашнє насильство стосовно своєї дружини, з якою спільно проживає, це виявлялося у словесних образах, погрозах, нецензурних висловлюваннях на її адресу, а в результаті призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя жінки.

Упродовж 2021-2022 років обвинувачений неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства стосовно дружини, у тому числі в присутності спільних неповнолітніх дітей, однак належних висновків для себе не зробив.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Драбівського районного суду Черкаської області для розгляду по суті.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури