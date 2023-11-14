На Волині до 5 років ув’язнення засудили педофіла, який розбещував трьох малолітніх дівчат

На Волині до 5 років ув’язнення засудили 55-річного чоловіка, який розбещував трьох малолітніх дівчаток.

Розпусні дії щодо дітей чоловік вчиняв неодноразово впродовж року, йдеться у вироку Любомльського райсуду Волинської області.

У рамках розслідування встановили, що чоловік у період з вересня 2022 року по травень 2023-го розбещував трьох дівчат, яким сім, вісім та дев’ять років.

Відомо, що обвинувачений оголявся перед дітьми й руками приводив у стан збудження власні статеві органи.

“Розпусні дії сексуального характеру відносно малолітніх спрямовані на задоволення власної статевої пристрасті, а також здатних викликати фізичне та моральне розбещення малолітніх, які призвели до порушення нормального психічного та соціального розвитку дітей”, – йдеться у вироку.

Суддя визнав винним чоловіка у порушенні частині 2 статті 156 ККУ (розбещення неповнолітніх) та призначили йому п’ять років та шість місяців ув’язнення.

У присуджений термін йому врахують період, який він провів у СІЗО під час розслідування, зазначається у вироку.

Окрім цього інформацію про засудженого мають внести до реєстру педофілів.

Раніше чоловік вже мав судимість за розбещення неповнолітніх. // УП. Життя