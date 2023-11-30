У Росій викрали 8-річну школярку. Невідомі вимагають за неї півтора мільйона рублів у криптовалюті

29 листопада 8-річна Злата як завжди поверталася додому після уроків у Козельську Калузької області.

Близько третьої години дня шкільний автобус привіз її на зупинку, дівчинка пішла пішки разом із однокласниками. Дорогою хлопці розійшлися і Злата залишилася сама, до будинку залишалося буквально 700 метрів.

За сорок хвилин занепокоїлася мама — зателефонувала, але телефон Злати вже був вимкнений. Додому вона так і не прийшла, мати розпочала пошуки.

Увечері невідомі під ніком «Рижик» написали їй у телеграмі: дівчинка у них, повернуть у цілості та безпеці, якщо отримають 1,5 мільйона у крипті на вказаний рахунок. Викрадачі вимагали не звертатися до поліції, але мати Злати не стала їм платити і написала заяву.

Дівчинку шукають, порушено кримінальну справу за статтею «Викрадення людини». // Baza