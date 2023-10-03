У Росії чергового «вагнерівця» затримано за підозрою у вбивстві двох людей

За версією слідства, він спеціально підпалив будинок, у якому були дві жінки.

За даними «Бази», пожежа в одному з будинків у селі Єрмаківське почалася в ніч проти 3 жовтня.

За словами очевидців, у будинку могли бути люди. Після того, як пожежа була загашена, співробітники МНС виявили в будинку тіла двох людей: 68-річної власниці будинку та її 35-річної доньки.

Вже за кілька годин співробітники поліції затримали 32-річного колишнього найманця ПВК «Вагнер». У нього під час обшуків знайшли каністру. Наразі його доставлено на допит.