У розважальному закладі Рівного сталася масова бійка

До поліції сьогодні, 29 серпня, близько 02:30 надійшло повідомлення, що у розважальному закладі на вулиці Набережній відбувається бійка.

На місці події поліцейські попередньо встановили, що у приміщенні караоке-бару відпочивала компанія із чотирьох осіб. Під час розрахунку клієнт не погодився із сумою, вказаною у чеку. Відтак, між відпочиваючими і персоналом виник конфлікт. Сутичка переросла у бійку, в якій вже брало участь орієнтовно десять осіб.

Під час інциденту тілесні ушкодження отримав 19-річний рівнянин: його госпіталізували до лікарні із непроникаючими ножовими пораненнями обох стегон.

Більше до лікарні та до поліції зокрема, поки ніхто не звертався.

Усі обставини події встановлюються. Після проведення перевірки вирішуватиметься питання про її правову кваліфікацію. // 0362.ua