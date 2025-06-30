У Румунії автобус з українцями в’їхав у мікроавтобус: загинула жінка

Автобус з 60 українцями зіткнувся з мікроавтобусом на північному сході Румунії, внаслідок аварії одна людина загинула.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Digi24.

Аварія сталась вранці 30 червня на трасі DN2 у жудці Бакеу. Автобус, у якому було 60 громадян України, у тому числі 21 дитина, зіткнувся з румунським мікроавтобусом, де також були пасажири. За попередньою інформацією, мікроавтобус стояв на узбіччі і автобус в’їхав у нього.

У поліції Бакеу повідомили, що внаслідок аварії загинула 29-річна жінка з Румунії, яка була у мікроавтобусі, ще чотири людини з нього отримали травми, їх було госпіталізовано в серйозному стані. Шпиталізували також одну людину з автобуса, ще шістьом, у тому числі двом дітям, надали достатню допомогу на місці.

Громадянство 40-річного водія автобуса не вказують, згадуючи лише, що він не громадянин Румунії. Тест на алкогольне сп’яніння виявився негативним.