У селі Рованці на Волині водій збив на смерть велосипедиста

Аварія сталася учора, близько 22 години, на вулиці Об’їзній.

49-річний водій автомобіля Ford наїхав на велосипедиста, який переїжджав дорогу. Він загинув на місці події, особу чоловіка встановили – це 72-річний місцевий мешканець.

Водій за кермом був тверезий.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини ДТП.

Сектор комунікації поліції Волинської області