У систематичному хабарництві підозрюють співробітницю Держпродспоживслужби та митного брокера

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру посадовій особі Держпродспоживслужби України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України), а митному брокеру – за фактом надання неправомірної вигоди посадовій особі Держпродспоживслужби (ч. 1 ст. 369 КК України).

Розслідуванням встановлено, що службовою особою Держпродспоживслужби, яка здійснює заходи з контролю імпортної продукції на одному з митних постів Київської митниці ДФС організовано протиправну схему систематичного отримання неправомірної вигоди у виді так званих «такс» за реєстрацію кожного вантажного транспортного засобу, який перевозив товари, що мають проходити відповідні контрольні заходи.

В межах кримінального провадження, розпочатого за фактами систематичного одержання неправомірної вигоди службовими особами Київської митниці, територіальними органами Держспоживслужби, а також митними брокерами проведено обшуки в адміністративних приміщеннях Київської митниці Держмитслужби України. За результатами обшуків в службовому кабінеті головного фахівця-лікаря ветеринарної медицини Київського пункту державного ветеринарно-санітарного контролю на кордоні Держпродспоживслужби України виявлено та вилучено грошові кошти, отримані кількома траншами у якості неправомірної вигоди за безперешкодне та швидке проходження суб’єктами підприємницької діяльності державного ветеринарного контролю.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші службові особи та представники суб’єктів господарювання, які можуть бути причетними до корупційної схеми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, спільно з оперативним підрозділом Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

За матеріалами Київської міської прокуратури