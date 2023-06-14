У сприянні в ухиленні від сплати майже ₴850 тис. податків за ввезені авто на Житомирщині підозрюють трьох митників

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури трьом посадовцям повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідство встановило, що кримінальні правопорушення у липні 2022 року скоїли три інспектори митних постів Житомирської митниці.

Попри те, що законодавство про пільгове розмитнення транспорту, введене у період воєнного стану в Україні, з 01.07.2022 припинене, підозрювані все ж продовжили оформлювати ввезені з-за кордону автомобілі, застосовуючи преференції щодо нульової ставки ПДВ та акцизного збору.

Загалом фігурантами було незаконно розмитнено 9 автомобілів. Унаслідок цього до бюджету не надійшло майже 850 тис. грн митних платежів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування проводить другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури