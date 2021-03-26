У США двох громадян України засудили за контабанду підробних ліків

Нєнадова і Ніколаєнка засуджено до 71-го та 33-х місяців позбавлення волі.

Двох громадян України — 36-річного Максима Нєнадова та 34-річного Володимира Ніколаєнка — засуджено в США за ввезення та контрабанду до країни підробних препаратів проти раку та гепатиту С.

Про це повідомляється у заяві Мін’юсту США 25 березня, передає Голос Америки.

Як повідомляється, у липні минулого року визнали себе винними, а Нєнадов також визнав себе винним у ввезенні до США препаратів із неправильним маркуванням.

Нєнадова, власника базованої в Україні компанії «Здорова нація», та його підлеглого Ніколаєнка засуджено до 71-го та 33-х місяців позбавлення волі у федеральній в’язниці США. Очікується, що після завершення терміну покарання буде розглядатися питання депортації чоловіків до України.

Міністерство юстиції США зазначає, що українців було затримано 30 квітня 2019 року після того, як вони прибули до США з України для обговорення майбутніх незаконних поставок медичних препаратів. З того часу вони перебувають під вартою.

Як відзначало Міністерство юстиції США у липні 2020 року, правоохоронці США здійснили низку закупівель підробних, або непогоджених лікарських препаратів: препарату від раку Keytruda, онкологічного продукту Abraxane та ліків від гепатиту С Epclusa. Повідомляється, що американські правоохоронці почали спілкуватись із Нєнадовим з приводу незаконного продажу препарату Keytruda у чевні 2018-го року.

Як відзначає уряд США, отримані препарати передавались виробникам відповідних ліків для аналізу і були визнані підробними.

Ця історія розпочалася в Києві ще 2016 року. Українські шахраї виготовляли від п’ятисот до п’яти-шести тисяч паковань одного найменування лікарського засобу. Усього в українському кримінальному провадженні розслідується фальсифікація 23 найменувань ліків 13 різних виробників, а саме: Soliris, Alkeran, Avegra, Lysodren, Opdivo, Yervoy, Epclusa, Harvoni, Sovaldi, Veread, Vistide, Vosevi, Ocaliva, Abraxane, Keytruda, Harvopak, Hepcinat-LP, Daklinza, Avastin, Lemtrada, Adcetris, Iclusig та Ibrance.

Це наймасштабніша справа про фальсифікацію ліків в Україні, і одна з наймасштабніших у світі. // LB.ua