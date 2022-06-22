На Львівщині директора ТзОВ підозрюють у заволодінні коштами в особливо великих розмірах

Як встановили правоохоронці, директор фірми-підрядника привласнив понад 2 мільйонів гривень під час проведення робіт з реставрації та впорядкування території пам’ятки архітектури національного значення. Викрили порушника слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з оперативниками СБУ у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Так, директор ТзОВ-підрядника, 43-річний львів’янин, під час проведення реставраційних робіт та впорядкування території комплексу пам’ятки архітектури національного значення, розташованого у Львові, зловживаючи своїм службовим становищем, вніс у документи бухгалтерського обліку завідомо неправдиві відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт, а також використаних матеріалів.

Насправді ж частина з зазначених робіт виконана не була, або виконувалась не в повному обсязі, а вартість використаних матеріалів була завищена.

В подальшому на підставі цих документів та відповідно до платіжних доручень, замовник, державна установа, переказав кошти на рахунок ТзОВ, внаслідок чого державі було завдано збитків на суму більше 2 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили директору фірми-підрядника про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, ща загрожує підозрюваному, — позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області