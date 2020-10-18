У столиці двох чоловіків засудили до 8 років за викрадення людини, розбій та вимагання боргу

У такий спосіб зловмисники вирішили налякати боржника, аби той віддав кошти. Потерпілого били та вимагали двадцять тисяч доларів США в його рідних. Слідчі довели причетність фігурантів до скоєного, а суд обрав покарання.

Подія сталася влітку 2018 року. Тоді на вулиці Кільцевій дорозі у Голосіївському районі спільники підстерегли біля магазину 58-річного киянина, примусово посадили його в автомобіль та вивезли на Київщину.

За словами старшої слідчої Голосіївського управління поліції Лілії Бабкової, фігуранти заздалегідь підготувалися до злочину, взяли автомобіль у одного зі зловмисників на роботі та поїхали за жертвою:

«Потерпілого відвезли у лісосмугу, там його били, вимагали віддати гроші, які він позичив у зловмисників, телефонували рідним і просили за потерпілого кошти у розмірі двадцяти тисяч доларів США. Коли чоловіки переконалися, що оголошену суму найближчим часом вони отримують, то відпустили киянина з численним травмами та забрали у нього 15 тисяч гривень».

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам, працівники відділу кримінальної поліції встановили зловмисників.

«Двох фігурантів ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець Київщини, 1983 року народження, та 36-річний уродженець Вінницької області. Третього спільника оголошували у розшук та згодом оперативні заходи дали результати. Наразі він перебуває під вартою».

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 189 (Вимагання), ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

«Двом зловмисникам Голосіївський районний суд нещодавно обрав покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. А на початку жовтня поточного року відносно третього правопорушника ми направили обвинувальний акт для розгляду в суд», — додала старший лейтенант поліції.

Відділ комунікації поліції Києва