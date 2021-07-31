У столиці поліцейські затримали молодика за пограбування мешканця Солом’янського району

Правопорушник побив потерпілого, відібрав у нього сумку з особистими речами та втік. Під час патрулювання прилеглої території наряд правоохоронців розшукав нападника, а слідчі розпочали досудове розслідування. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Вадима Гетьмана невідомий хлопець відібрав у нього сумку з особистими речами та гаманцем із грішми. На місце виїхали екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, яким потерпілий надав прикмети зловмисника, за якими правоохоронці розпочали його пошуки.

Відпрацьовуючи отриману інформацію, неподалік від місця скоєння злочину поліцейські помітили чоловіка, схожого за описом на нападника, та зупинили його для перевірки. У ході поверхневого огляду правоохоронці виявили у незнайомця сумку із речами, які впізнав заявник.

Працівники поліції одразу затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – мешканець столиці, 2002 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчим Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та повідомлено фігуранту про підозру у вчиненні даного правопорушення. За скоєне молодику загрожує до шести років ув’язнення.