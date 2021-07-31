У столиці поліцейські затримали молодика за пограбування мешканця Солом’янського району
Правопорушник побив потерпілого, відібрав у нього сумку з особистими речами та втік. Під час патрулювання прилеглої території наряд правоохоронців розшукав нападника, а слідчі розпочали досудове розслідування. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.
До столичної поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Вадима Гетьмана невідомий хлопець відібрав у нього сумку з особистими речами та гаманцем із грішми. На місце виїхали екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, яким потерпілий надав прикмети зловмисника, за якими правоохоронці розпочали його пошуки.
Відділ комунікації поліції Києва