У столиці працівника складу підозрюють у крадіжці більше 200 автомобільних шин

Вкравши товар, зловмисник налагодив його продаж на самому складі. Своїми діями він завдав підприємству збитків на суму близько 200 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До поліції Києва звернувся власник шиномонтажу та повідомив про те, що у складському приміщенні на вулиці Антоновича викрали близько 200 автомобільних шин. Для встановлення обставин події на місце виїхали слідчі та оперативники територіального підрозділу.

За словами начальника Голосіївського управління поліції Владислава Іщенка, після проведення першочергових слідчих дій поліцейські припустили, що до крадіжки може бути причетний працівник складу:

«Ми встановили, що шини викрадалися систематично. Адже зловмисник добре знав обов’язки співробітників і місцезнаходження кожного під час робочого часу. Однак за відсутності на підприємстві камер відеоспостереження робота ускладнювалася. Та під час проведення оперативно-розшукових заходів ми виявили, що один із робітників періодично виносив зі складу шини. Також він налагодив їхній продаж особі, яку знайшов за об’явою у мережі Інтернет. Покупець приїздив на склад за товаром, а зловмисник отримував гроші».

За попередньою інформацією, у такий спосіб працівник завдав збитків підприємству на суму близько 200 тисяч гривень. Під час затримання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські виявили й вилучили у нього 9 200 гривень, а також 500 доларів США. Під час проведення обшуку в одному із місць проживання правопорушника на Київщини слідчі вилучили 210 автомобільних шин.

«Зловмисником виявився 21-річний киянин, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною третьою статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Ми підготували клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі. Також у рамках кримінального провадження слідчі встановлюють остаточні збитки, які завдані підприємству», — додав Владислав Іщенко.

Відділ комунікації поліції Києва