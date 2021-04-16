У столиці викрили на хабарництві начальника відділу кримінальної поліції

Служба безпеки України затримала на хабарі начальника відділу кримінальної поліції одного з управлінь поліції Києва.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник вимагав від мешканця столиці $2 тис. За цю суму він обіцяв змінити процесуальний статус і повернути майно, заарештоване у межах кримінального провадження.

Правоохоронці, із залученням спецпідрозділу ЦСО «А» СБ України, затримали начальника відділу поблизу місця роботи під час отримання хабара.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

У межах розпочатого кримінального провадження перевіряються можливі факти отримання зловмисником хабарів і причетність до корупційної схеми інших співробітників управління Нацполіції.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно зі слідчими територіального управління ДБР у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

СБУ