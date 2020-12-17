У столиці засуджено чоловіка, який до смерті побив знайомого

За скоєний злочин зловмисник найближчі вісім років проведе за ґратами.

Подія трапилася у березні цього року. До поліції звернулась киянка та повідомила про те, що у квартирі виявила мертвим свого співмешканця.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку Оболонського управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що до події причетний раніше судимий за вбивство та крадіжку 27-річний уродженець Дніпропетровщини. Напередодні у помешканні перебувала компанія з кількох чоловік та у господаря з гостем виник конфлікт із бійкою.

Вироком Оболонського районного суду у місті Києві зловмиснику за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва