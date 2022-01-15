У столиці затримали грабіжника, якого хазяйка квартири застукала «на гарячому»

Зловмисник привласнив собі гроші й особисті речі потерпілої та намагався втекти, однак власниця квартири несподівано повернулась додому та запам’ятала прикмети грабіжника.

Протягом кількох годин оперативники розшукали правопорушника, а слідчі розпочали досудове розслідування. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від 57–річної киянки надійшло повідомлення про те, що на вулиці Митрополита Мстислава Скрипника її квартиру пограбував невідомий чоловік. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку для встановлення усіх обставин події.

Поспілкувавшись із заявницею, працівники поліції з’ясували, що жінка повернулась додому та виявила у свої квартирі незнайомого чоловіка. Потерпіла намагалась зупинити незнайомця, однак той штовхнув її та втік, прихопивши із собою 6000 тисяч гривень, 200 доларів США, ноутбук, годинник, срібні прикраси та інші особисті речі господарки оселі.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили чоловіка, причетного до скоєння даного злочину та силової підтримки поліцейських полку поліції особливого призначення № 1 затримали його за місцем мешкання у Київській області. Під час проведення обшуку в оселі зловмисника правоохоронці виявили викрадені речі киянки та інструмент для зламу замків.

Працівники поліції затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясували, що правопорушник –уродженець Сумської області, 1989 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з проникненням у житло та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва