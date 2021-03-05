Россиянин на следующий день после освобождения из колонии похитил, изнасиловал и убил школьницу

Житель Тульской области 38-летний Александр Брежнев на следующий день после выхода из колонии похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю школьницу.

Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что ранее судимый мужчина вышел из колонии после отбытия срока и на следующий день, 17 июня 2020 года, в поселке Бородинский, угрожая убийством, изнасиловал знакомую. Брежнев знал, что является носителем ВИЧ-инфекции.

Вечером 25 июня 2020-го он похитил девочку у районного дома культуры и отвел в лес, сообщает Следственный комитет России. Там он жестоко избил ее и изнасиловал. После этого Брежнев нанес школьнице множественные удары ножом, от которых она скончалась.

Через три дня тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесу вблизи поселка Бородинский. 30 июня 2020-го следователи установили личность причастного к убийству школьницы.

Брежнев признан виновным и приговорен судом к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. // УНИАН