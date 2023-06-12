На Житомирщині посадовців викрили у привласненні майна споживспілки

Правоохоронці встановили, що посадові особи однієї з районних спілок споживчих товариств, зловживаючи своїм службовим становищем, розробили та втілили схему з привласнення та розтраті майна пайовиків. Попередньо, сума завданих збитків обчислюється кількома мільйонами гривень та нині встановлюється слідчими.

Встановлено, що упродовж 2011 – 2018 років посадовці спілки, змовившись із місцевим оцінювачем майна, здійснювали незаконне відчуження нежитлових приміщень.

Таку злочинну схему розробила 64-річна керівниця, залучивши до своїх незаконних діянь ще чотирьох колег, від головного бухгалтера до членів правління.

Будучи одночасно директоркою та головою райспілки, вона, таємно від пайовиків, організовувала аукціони, на яких продавала нерухомість за низькою ціною. Учасниками та переможцями торгів були члени її сім’ї, тож їм і були передані у власність продані об’єкти. У подальшому приміщення здавалися в оренду, а отримані грошові кошти розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, 9 червня слідчими СУ ГУНП в Житомирській області були проведені санкціоновані обшуки. У результаті вилучено документацію та комп’ютерні системні блоки з інформацією, яка може бути важливою для слідства.

Нині триває подальше досудове розслідування.

Оперативний супровід провадження здійснюють працівники Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Національної поліції. Процесуальне керівництво – Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області