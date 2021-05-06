У столиці затримали крадія велосипеда

Зловмисник за допомогою підручних засобів перерізав замок транспортного засобу, сів на нього та поїхав, однак невдовзі його затримали правоохоронці. Викрадене майно слідчі повернули власнику, а за фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження.

До Подільського управління поліції звернувся чоловік, який повідомив про крадіжку велосипеду з будинку на вулиці Межигірській. До заявника на місце події виїхала слідчо-оперативна група, а орієнтування транспортного засобу передали патрулям та профільним службам.

Під час відпрацювання території працівники кримінальної поліції виявили підозрілого чоловіка на велосипеді, схожому за описом, наданим потерпілим. Правоохоронці зупинили 32-річного киянина, який під час спілкування зізнався, що вказаний транспортний засіб йому не належить. Слідчі вилучили велосипед та повернули його заявнику, а порушника доставили до Подільського управління поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі. Наразі перевіряється причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва