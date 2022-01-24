У столиці затримали жінку за підозрою у збуті наркотиків

Правопорушниця займалася розповсюдженням наркотичних речовин шляхом закладок. При поверхневій перевірці у неї виявили 133 пакунки із порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, солями PVP. Відтепер жінці загрожує до десяти років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

Під час відпрацювання території Дарницького району працівники сектору дільничних офіцерів поліції територіального підрозділу на вулиці Старобориспільській затримали підозрілу жінку. При поверхневій перевірці у неї виявили 133 пакунки із наркотичною речовиною, тож на місце події для документування злочину прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що розфасовані наркотики, схожі на солі PVP, жінка сховала на прилеглий території шляхом закладок.

Поліцейські з’ясували, що до затримання жінка встигла зробити 13 схованок з «товаром» для потенційних клієнтів, які вона позначила на геолокації у своєму смартфоні. Усі вилучені речовини направлені на проведення відповідної експертизи.

Фігуранткою виявилася 24-річна мешканка Київської області, яка періодично приїжджала до столиці з метою збуту наркотиків. Жінку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дарницького управління поліції повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва