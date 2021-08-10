У столиці злодійка зі стажем обікрала квартиру, в якій прибирала

До поліції Києва звернулася мешканка квартири з повідомленням про крадіжку її речей.

За словами начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександра Хальзєва, власниця оселі пояснила поліцейським, що виявила відсутність майна після прибирання квартири хатньою робітницею, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Жінка розмістила оголошення у мережі Інтернет про пошук прибиральниці, на яке відгукнулася правопорушниця. Потерпіла, не подивившись документів найманої співробітниці, відразу довірила їй прибирання оселі. А ввечері помітила нестачу кількох пар сережок, ланцюжка, окулярів, парфумів та викликала поліцію», – розповів Хальзєв.

Оперативники невідкладно розпочали встановлення особи зловмисниці та з’ясували, що жінка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину у Подільському районі столиці. Це уродженка Івано-Франківської області, 1983 року народження.

«Під час обшуку у квартирі зловмисниці ми виявили та вилучили речові докази – поцуплені речі потерпілої», – додав підполковник поліції Олександр Хальзєв.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Матеріали направлені до районного суду для розгляду справи по суті та обрання покарання. Жінці загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців, до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін. // kurs.if.ua