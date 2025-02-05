У столиці аферисти входили у довіру, щоб привласнити чуже житло

Серед потерпілих — люди похилого віку, особи, що мали фінансові труднощі або вели асоціальний спосіб життя. Після переоформлення усіх документів та продажу квартир, реальні власники опинялися просто на вулиці. В одному з епізодів учасниця оборудки навіть одружилася з майбутньою жертвою. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за фактом заволодіння чотирма квартирами на лівому березі столиці. Досудове розслідування триває.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київської області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва встановили трьох ділків, причетних до заволодіння квартир. Організував оборудку з нерухомістю 47-річний мешканець столиці, підсудний за аналогічний злочин. Як спільників він залучив ще декількох осіб. Фігуранти входили в довіру до потерпілих, робили ремонти в їхніх квартирах, а після – продавали нерухомість.

До прикладу, у жовтні 2022 року зловмисники увійшли в довіру до 37-річної жінки, яка отримала квартиру у спадок від матері. Вже через місяць потерпілу змусили підписати довіреність на продаж нерухомості, а ще за два тижні фігуранти продали квартиру за 2 млн грн, залишивши жінку без даху над головою.

В іншому епізоді, щоб заволодіти квартирою, одна з фігуранток у квітні 2023 року одружилася з майбутньою жертвою. Вже в січні 2024 разом зі спільниками примусила чоловіка оформити іпотеку на житло. Після цього квартиру виставили на продаж та перепродали, а потерпілого фактично викинули на вулицю.

Під час проведенні обшуків, за однією з адрес, правоохоронці виявили мешканця Львова, якого зловмисники перевезли до столиці. Він не мав близьких родичів і вів антисоціальний стиль життя, через що, маючи квартиру у Львові, став для аферистів потенційною жертвою.

В рамках досудового розслідування поліцейські вилучили понад 420 оригіналів та копій документів, серед яких довіреності, заповіти, договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості та іншу документацію, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи.

На підставі зібраних доказів організатору квартирної оборудки та двом його спільникам слідчі повідомили підозри за ч. 4 та 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до шахрайської схеми.

Заходи з викриття квартирної афери проводилися за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України