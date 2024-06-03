У столиці оперативники затримали серійного викрадача автодзеркал

Чоловік «полював» за автівками марки БМВ, здебільшого припаркованими у дворах багатоповерхівок, з яких викрадав дзеркала заднього виду. Порушнику повідомлено про підозру, відтепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Голосіївського управління поліції надійшло декілька повідомлень від мешканців району про те, що невідомий викрав з їх автомобілів дзеркала. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, під час якого за допомогою аналітиків кримінального аналізу територіального підрозділу виявили, що до скоєння крадіжок причетний 31- річний уродженець Сумщини.

Під час документування злочинної діяльності фігуранта, правоохоронці встановили ще ряд постраждалих від дій зловмисника. Загалом, об’єктами «заробітку» чоловіка стали десять автомобілів марки БМВ, з яких він викрадав дзеркала заднього виду, які продавав на сервіси по збірці автівок на Київщині.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук, в результаті якого вилучили ряд речових доказів, що підтверджували його причетність до вчинення серії крадіжок.

Нині слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України- крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва