У столиці перехожі спіймали крадія автомобільних ковпаків

Зловмисник зняв комплектуючі з двох коліс іномарки. Продовжити розпочате йому завадили очевидці злочину. Тепер раніше судимому киянину загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Червоноткацька він разом із товаришем впіймав невідомого, який обікрав припаркований автомобіль. Для перевірки інформації за вказаною адресою прибули дільничні офіцери територіального підрозділу поліції, а також співробітники оперативно-пошукового відділу управління карного розшук столичного главку.

На місці події правоохоронці з’ясували, що перехожі помітили чоловіка, який протягом тривалого часу нишпорив біля автомобіля «Шкода» та двічі ховав щось у кущах неподалік. Коли невідомий вкотре повернувся до іномарки, то очевидці запитали в нього, чи він є власником транспортного засобу. Замість пояснень, чоловік кинувся навтьоки, але перехожі його наздогнали.

Поліцейські задокументували крадіжку двох автомобільних ковпаків та затримали порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявився киянин, 1981 року народження, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі слідчі за погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до восьми років в’язниці.

Відділ комунікації поліції Києва