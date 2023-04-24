У столиці судитимуть жінку, яка вчиняла домашнє насильство відносно 61-річної матері

Зловмисниця неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за образи та погрози щодо своєї родички, але на шлях виправлення не стала.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Тепер уродженці Київщини загрожує до двох років в’язниці.

У березні до Дніпровського управління поліції із заявою звернулася місцева мешканка та повідомила, що дочка систематично вчиняє відносно неї домашнє насильство. Пенсіонерка розповіла, що родичка ображає її лайкою, принижує, а також погрожує побиттям.

Як розповів начальник сектору протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Владислав Близнюк, правоохоронці неодноразово притягували 40-річну порушницю до адміністративної відповідальності за протиправну поведінку щодо матері, у тому числі за вчинення домашнього насильства в присутності неповнолітньої дитини:

«Тоді зловмисниця відбулася громадськими роботами та штрафами, але свою поведінку не змінила. Після отримання заяви від потерпілої про те, що дочка продовжує її принижувати, ми передали інформацію до слідчих, які розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126–1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство. Зібравши необхідну доказову базу, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва зловмисниці було повідомлено про підозру у вчиненні злочину».

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушниці загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва