У столиці викрили посадовців, які заволоділи майже ₴8 млн. з держбюджету

Метою чиновників було привласнення грошей в рамках виконання договорів, укладених з установами містобудування, архітектури та землекористування щодо відновлення роботи теплових пунктів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі Шевченківського управління поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в місті Києві припинили діяльність злочинної групи. Встановлено, що посадовці заволоділи державними коштами у сумі майже 8 мільйонів гривень.

Начальник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що посадовець однієї із райдержадміністрацій столиці організував злочинну схему приблизно у 2020 році та залучив до неї ще шістьох осіб:

«Дізнавшись про наявність цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва, на підставі якої з місцевого бюджету виділялися гроші на відновлення роботи теплових пунктів в сумі понад 16 мільйонів гривень, посадовці розробили план, аби привласнити частину грошей. Відповідно їх до схеми, одне із підприємств мало займатись виготовленням модульних блоків системи опалення, реалізовувати їх за середньою ринковою вартістю іншому підприємству, яке в подальшому за завищеними цінами постачало модулі третьому, як учаснику публічних закупівель.

Метою посадовців було привласнення бюджетних коштів в рамках виконання договорів, укладених з установами містобудування, архітектури та землекористування».

Поліцейські також з’ясували, що зловмисники здійснювали контроль за виконанням та підписанням відповідних актів приймання-передачі, а також проведення розрахунку з підрядниками за рахунок бюджетних коштів, в тому числі виділених на реалізацію програм з капітального ремонту. Відтак, порушники заволоділи 7,8 мільйонів гривень з держбюджету.

Наразі слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної та Київської міської прокуратури повідомили сімом фігурантам про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва