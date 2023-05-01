У столиці викрито стійке наркоугруповання

Злочинна група у складі трьох киян спеціалізувалася на виготовленні та збуті психотропних речовин. Вони ретельно маскували свою злочинну діяльність, використовуючи засоби конспірації. Зловмисники постійно змінювали номери телефонів, місця розташування нарколабораторій та використовували закриті канали зв’язку. Лідер угруповання навіть змінював власні анкетні дані. Фігурантів затримали, їм повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Діяльність стійкого наркоугруповання, члени якого виготовляли та збували амфетамін та «Альфа-PVP», оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю разом із працівниками Департаменту внутрішньої безпеки документували тривалий час. Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що організував «наркобізнес» 30-річний мешканець столиці. «Правою» рукою лідера угруповання виступав його 26-річний знайомий, який за відсутності лідера контролював роботу нарколабораторії, а також відповідав за збут уже готового «товару». Виготовлення психотропів забезпечував 28-річний «хімік-лаборант», який досконало володів знаннями синтезу хімічних речовин та мав навички виготовлення амфетаміну та «Альфа-PVP».

Спочатку правоохоронці встановили місце розташування нарколабораторії, яку фігуранти розмістили у приватному будинку одного із сіл Київської області. Проте зловмисники запідозрили, що поліцейські вийшли на їх «слід», і підпалили лабораторію, а самі тимчасово припинили злочинну діяльність. Проведена експертиза вилученого обладнання підтвердила, що на ньому дійсно виготовляли заборонені речовини, зокрема було виявлено залишки амфетаміну та «Альфа-PVP».

Поліцейські продовжили документування протиправної діяльності фігурантів і влітку минулого року затримали «хіміка-лаборанта» з партією психотропів, вартість яких складала 50 мільйонів гривень. Чоловікові повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Проте після апеляції, зміни запобіжного заходу та внесення застави фігурант наприкінці минулого року вийшов на свободу і разом зі своїми спільниками продовжив займатися протиправною діяльністю.

Зібравши необхідну доказову базу, 25 квітня цього року правоохоронці провели спецоперацію, у результаті якої затримали всіх членів наркоугруповання. Під час серії санкціонованих обшуків, які проходили за силової підтримки спецпризначенців ТОР, правоохоронці вилучили 3,5 кг «Альфа-PVP», майже 400 літрів прекурсорів та лабораторне обладнання. Також вилучено два автомобілі представницького класу, які фігуранти використовували у своїй злочинній діяльності.

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків становить понад сім мільйонів гривень.

Наразі чоловікам повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 – вчинення кримінального правопорушення організованою групою за попередньою змовою з розподілом функцій учасників групи;

ч. 3 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

ч. 3 ст. 311 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах;

ч. 2 ст. 317 – організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені повторно або з корисливих мотивів, або групою осіб.

За вчинене їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України