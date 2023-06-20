У столиці затримали чоловіка, який викрав автомобіль з СТО

Зловмисник поцупив «Газель» скориставшись тим, що транспортний засіб не був зачинений, а ключ запалення знаходився всередині. Порушника зупинили патрульні поліцейські, які оперативно зреагували на орієнтування по викраденому транспортному засобу. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від охоронця станції технічного обслуговування, яка розташована на вулиці Віскозна про те, що він виявив крадіжку автомобіля клієнта. Для документування злочину за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу, а оперативний черговий передав орієнтування по викраденому транспортному засобу всім екіпажам поліції.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Михайло Абрамчук, на місці події правоохоронці з’ясували, що зловмисник викрав автомобіль марки «Газель», який не був зачинений і всередині якого знаходились ключі:

«Чоловік переліз паркан станції технічного обслуговування та обрав транспортний засіб, який було найлегше викрасти. Втікаючи з території, він пошкодив ворота й поїхав на Правий берег Києва. Згодом на території Голосіївського району порушника зупинили патрульні поліцейські, які отримали орієнтування по викраденому авто. Ми затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Житомирщини, 1970 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортний засобом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

«Наразі ми під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство», — додав Михайло Абрамчук.

Відділ комунікації поліції Києва