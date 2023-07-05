У Сумах за грабіж засуджено чоловіка та підлітка

Ювенальними прокурорами Окружної прокуратури міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 31-річного чоловіка та 16-річного юнака, які скоїли грабіж. Старший відповідав ще й за втягненні неповнолітнього у злочинну діяльність

За даними слідства, в лютому цього року двоє жителів Сумського району, перебуваючи в обласному центрі, напали на перехожу, зокрема зірвали з її плеча сумку та забрали мобільний телефон.

При цьому, щоб уникнути викриття, нападники використовували спеціальний одяг та головні убори, які після вчинення злочину викинули.

У суді обвинувачені провину свою визнали, запевняли, що розкаюються. За вироком суду чоловіка засуджено до 7 років 1 місяця позбавлення волі (ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 304 КК України). Неповнолітній отримав 120 годин громадських робіт (ч. 4 ст. 186 КК України).

Сумська обласна прокуратура