У Сумах затримали чоловіка, який погрожував підірвати відділення поліції

Завдяки злагодженій та швидкій роботі працівників управління внутрішньої безпеки, управління карного розшуку, управління оперативно-технічних заходів та відділу кримінального аналізу мешканця Сумщини оперативно встановлено та затримано.

Про це повідомили у Національній поліції.

На спеціальну лінію «102» надійшло повідомлення від громадянина, який повідомив, що в його кишені знаходиться граната, якою він планує підірвати відділення поліції №4 (м. Суми). Чоловік вимагав відставку одного з діючих працівників поліції, при цьому висловлюючись ненормативною лексикою у край агресивному стані.

Правоохоронці розпочали розшукові дії з метою встановлення місцеперебування чоловіка, особисті дані якого попередньо було встановлено.

41-річний мешканець Сумського району знаходився на одній із зупинок міста. Чоловіка затримано для подальшого встановлення всіх обставин події. // Діло