У Тальному вбили чоловіка який займався обміном валюти, тіло закрили в багажнику авто вбитого

Тіло чоловіка знайшли в багажнику його авто. При ньому була значна сума готівкою. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Увечері 17 червня у Тальному на перехресті вулиць Шевченка та Чорновола виявили автомобіль ВАЗ-2107 у багажнику якого, знайшли тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Повідомлення про це надійшло близько 20:30 години до Звенигородського районного відділу поліції від місцевого мешканця.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Звенигородського районного відділу поліції, оперативники карного розшуку, а також співробітники слідчого управління ГУНП в Черкаській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік напередодні поїхав з дому, та не повернувся. Тальнівчанину було 54 років, він займався обміном валюти. Зловмисники завдали потерпілому кілька ударів по голові від яких останній помер. Його тіло знайшли у багажнику авто. При чоловіку була значна сума готівкою.

У поліції розглядають різні версії, зокрема і вбивство через його діяльність. Наразі правоохоронці вживають усіх заходів для розшуку та затримання нападників. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

До розшуку та затримання зловмисників залучені співробітники усіх служб та підрозділів поліції Черкащини. Просимо усіх, хто володіє інформацією, що допоможе слідству встановити нападників, надавати її на лінію 102.

Сектор комунікації поліції Черкаської області